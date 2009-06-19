Ющенко критикує газову політику Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що уряд має вирішувати питання, пов’язані з розрахунками за газ і не радить перекладати це на губернаторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час підходу до преси в Сербії.

«Я б не хотів, щоб гра навколо платежів виглядала якось штучно, не потрібно вигадувати велосипед», - сказав В.ЮЩЕНКО, коментуючи сьогоднішню нараду прем’єр-міністра з керівниками ОДА.

Президент зазначив, що саме уряд має здійснити ряд кроків, без яких вирішити це питання буде неможливим. І повноважень місцевої влади не вистачить.

Перше, на що звернув увагу глава держави, це необхідність балансування бюджету НАК «Нафтогазу». Він зауважив, що намагання багатьох урядів купувати газ за ринковою ціною, а продавати на внутрішньому ринку фактично за демпінговою ціною, призвели до того, що «Нафтогаз» знаходиться фактично на межі банкрутства.

«Якщо урядова політика в цьому питанні не зміниться, вона призведе до краху», - вважає В.ЮЩЕНКО. Також, на його переконання, потребує вирішення питання вироблення нової бюджетної політики щодо НАК «Нафтогазу», в тому числі в питаннях реструктуризації боргів НАКу, перегляд відносин в питаннях рентної плати тощо.

Також Президент наголосив, що необхідно внести зміни до державного бюджету, оскільки сьогодні більшість неплатежів спостерігається в бюджетних установах, які фінансуються з державного бюджету.

Окрему увагу В.ЮЩЕНКО приділив питанню необхідності перегляду урядових домовленостей між Україною та Росією щодо ціни на транзит російського газу. В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні, по суті, є збитковий тариф, і лише в цьому році Україна втратила 2,5 млрд. доларів, яких, до речі, не вистачає для оплати російського газу.

Президент висловив сподівання, що протягом 10 днів будуть реалізовані домовленості напрацьовані в ході наради в НАК «Нафтогазі», що дасть змогу вирішити проблему.

«Якщо виходити не з популізму, а з професійної відповідальності, то можна знайти механізм вирішення проблеми», - сказав Президент.