Парубій визнав, що голосування за законопроект щодо Донбасу сьогодні може не відбутися

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не виключає, що голосування за законопроект про деокупацію Донбасу може бути відбутися у четвер, 18 січня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

Парубій припустив, що дехто з народних депутатів сподівається затягнути розгляд законопроекту № 7163 з тим, щоб голосування відбулося у несприятливий день, тобто в середу, коли голосів може не вистачити через низьку явку.

За його словами, помиляються ті, хто сподівається на такий розвиток ситуації. Парубій не виключив, що голосування може відбутися у четвер.

«Ми будемо розглядати, згідно із законом, усі правки, і якщо не зможемо розглянути сьогодні, то ми їх продовжимо розглядати завтра, не встигнемо завтра, то будемо розглядати в четвер, і в четвер виходимо на голосування», - наголосив Парубій.

Як сказав голова ВР, «ми нікому не дозволимо зірвати розгляд даного законопроекту».

У відповідь народний депутат Юрій Левченко (позафракційний) назвав дивними звинувачення Парубія у затягуванні розгляду законопроекту. За його словами, депутати наполягають на підтримці своїх поправок, і це передбачено регламентом ВР.