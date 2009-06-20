Соколовський говорив зі спецпосланником Держдепу США

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ провів зустріч з американською делегацією на чолі зі спеціальним посланником з енергетичних питань в Євразії Держдепартаменту США Річардом МОРНІНГСТАРОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч відбулася за ініціативою американської сторони.

Співрозмовники обговорили низку питань двостороннього і багатостороннього співробітництва в контексті гарантування національної та міжнародної енергетичної безпеки. Головна увага була приділена обговоренню актуальної ситуації з поставками і транзитом російського природного газу.

На прохання Р.МОРНІНГСТАРА Б.СОКОЛОВСЬКИЙ ознайомив американську делегацію з конкретними заходами, які вживав і вживає Президент України для врегулювання проблем, що виникають через незбалансовані взаємовідносини на українському газовому ринку і складні газові контракти від 19 січня 2009 року.

Було відзначено доцільність залучення додаткових коштів для оплати обсягів газу, необхідних для закачування в українські підземні сховища газу з метою забезпечення поставок і транзиту на найближчий і наступні осінньо-зимові періоди.

Американська сторона позитивно оцінила дії глави Української держави. Водночас представники американської делегації зазначили необхідність реформування українського газового сектору, висловивши готовність сприяти українській стороні в переговорному процесі з урегулювання проблемних питань поставок газу в українську ГТС.

Спеціальний посланник Р.МОРНІНГСТАР наголосив на необхідності консолідації позицій і зусиль у цьому питанні всіх гілок української влади і господарюючих суб`єктів.

Сторони також попередньо домовились найближчим часом обговорити питання співпраці в реалізації проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору на базі нафтопроводу «Одеса - Броди».