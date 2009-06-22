Нардепи зберуться на засідання Погоджувальної ради

Народні депутати сьогодні, об 11-й ранку зберуться на засідання Погоджувальної ради. Парламентарі мають затвердити порядок денний та вирішити чим займатимуться протягом сесійного тижня.

Планується, що цього тижня депутати послухають звіт уряду Кабінету Міністрів України про виконання Державного бюджету за 2008 рік, а також інформацію про те, як виконується головний кошторис країни цього року.

У планах парламентарів і внесення змін до Закону "Про Державний реєстр виборців". А ще цього тижня депутати чекають на щорічну доповідь уповноваженого Верховної Ради з прав людини - про стан дотримання та захисту прав і свобод громадян в Україні. Наприкінці пленарного тижня має звітувати Тимчасова слідча комісія щодо подій навколо НАК "Нафтогаз України" та української газотранспортної системи.

ICTV