Закон про деокупацію розширює можливості використання ЗСУ для відсічі агресії РФ – Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов наголошує, що закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» значно посилює позиції України в міжнародних судах та перекреслює спроби Російської Федерації замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію».

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Як повідомили УНІАН в прес-службі РНБО, закон було прийнято 280 голосами народних депутатів Верховної Ради, незважаючи на істерію Росії та шалений опір провокаторів, які працюють проти України.

За словами секретаря РНБО, цей закон створює правові і організаційні умови для відновлення територіальної цілісності України у Донецькій і Луганській областях.

«Окрім того, розширюючи можливості для використання Збройних сил України, інших військових формувань, він посилює наші позиції щодо відсічі збройній агресії Російської Федерації та відновлення територіальної цілісності України», - наголосив Турчинов.

Він додав, що в цьому законі Російська Федерація «чітко і недвозначно визнана державою агресором, а території окремих районів Донецької і Луганської областей окупованими».

«Це повністю перекреслює спроби РФ замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію» та значно посилює позицію нашої країни в міжнародних судах», - зазначив секретар РНБО.

«Дякую всім патріотам України, які забезпечили прийняття цього важливого для країни закону», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163). За дане рішення проголосували 280 народних депутатів.

16 січня парламент розпочав розгляд законопроекту в другому читанні. Загалом було розглянуто 673 поправки.