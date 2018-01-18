Закон про деокупацію дасть можливість ввести миротворців на Донбас і відновити українсько-російський кордон - Яценюк

«Ухвалення закону про деокупацію дасть можливість на Раді безпеки ООН прийняти рішення про введення миротворців, надання можливості українській державі відновити свою територіальну цілісність, виведення російських військ з української території і відновлення українсько-російського кордону, коли українські війська і прикордонники будуть контролювати нашу територію», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк парламентським журналістам після ухвалення Верховною Радою закону про деокупацію у четвер, 18 січня.

Він нагадав, що ухвалення закону про деокупацію і визнання Російської Федерації агресором було принциповою позицією фракції «Народного фронту».

«Український народ сьогодні побачив, що парламент здатний об'єднуватися, коли мова іде про захист національних інтересів української держави. Міжнародна спільнота побачила, що волею українського парламенту Росія визнана агресором і окупантом. І тому продовження санаційного режиму проти Росії і змушення Росії відновити територіальну цілісність України знову повертається на порядок денний світу», - підкреслив він.

Лідер «Народного фронту» наголосив на продовженні дипломатичних кроків, які передбачають політичний, економічний, санкційний тиск на Росію, допомогу Україні через надання оборонювального озброєння, зокрема рішення американської адміністрації щодо надання Україні «Джавелінів», що стане суттєвим кроком для посилення українських позицій.

Крім того, Арсеній Яценюк підкреслив, що нинішнє рішення парламенту дасть можливість Раді безпеки ООН прийняти рішення про введення миротворців «на тих умовах, які вигідні для України»: «Там не повинно бути російських миротворців. Там не повинно бути миротворців, афілійованих з російськими військами. Повинен бути дуже чіткий мандат, який передбачає, що миротворці забезпечують порядок на українській території, і саме основне – забезпечують вивід російських найманців, окупантів і російських збройних сил з території України».

«Зрозуміло, що Росія буде блокувати таку резолюцію. Але сьогоднішнє голосування продемонструвало для наших західних партнерів чітку позицію всієї об'єднаної української влади. Росія - агресор. Ми не віддамо власні території. Ми не піддамося на російський шантаж. І цивілізований світ повинен зробити свій крок. Дотисніть Росію на прийняття резолюції Радбезу ООН про введення миротворців і відновлення територіальної цілісності України», - наголосив Арсеній Яценюк.

Він привітав із нинішнім історичним рішенням Верховної Ради фракцію «Народного фронту», Блок Петра Порошенка та інші фракції українського парламенту, «які поставили національні інтереси вище своїх вузькопартійних»: «Це ще одне свідчення, що воля українського народу для парламентарів є визначальною».

«Очікуємо на подальші дії Президента і міжнародної спільноти щодо реалізації положень закону про деокупацію і відновлення територіальної цілісності України», - додав лідер «Народного фронту».