Президент поклав квіти до могили Невідомого солдата

З нагоди Дня скорботи

З нагоди Дня скорботи та вшанування пам`яті жертв війни Президент України Віктор ЮЩЕНКО поклав квіти до могили Невідомого солдата у Києві. Як повідомляє прес-служба Президента, участь у церемонії також взяли голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА, голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ, представники Київської міської влади. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter