Губернатор Степанов очолив штаб боротьби з негодою в Одеській області

Голова Одеської ОДА Максим Степанов очолив оперативний штаб з питань запобігання та своєчасної ліквідації можливих наслідків негоди в Одеській області.

Під час засідання штабу стало відомо, що ситуація на дорогах області контрольована, найбільш гостра ситуація склалася в Ізмаїлі, де негода порушила електро- та водопостачання. В Ізмаїлі працюють близько тридцяти ремонтних бригад для відновлення електропостачання. Також в місто направлені дизельні генератори для відновлення водопостачання. Найближчим часом проблему з відсутністю електроенергії, опалення та води у місті мають вирішити, повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

«В Одеській області триває негода, на півночі — великий снігопад, рівень снігу сягає 20 см, на півдні — сніг з дощем, налипання мокрого снігу. Все це супроводжується шквальним вітром. Є велика проблема у місті Ізмаїл, там вимкнено високовольтну лінію. Зараз там вже працюють близько тридцяти ремонтних бригад ПАТ “Одесаобленерго”, вони з'ясовують причини аварії та намагаються максимально швидко підключити до електропостачання місто. Також ще з ранку в регіоні мобілізовані ресурси у вигляді дизель-генераторів від військових, ДСНС, приватних підприємств. Їх вже зараз відправляють в місто для того, щоб поновити водопостачання та елементарну життєдіяльність Ізмаїлу. Загалом, на дану хвилину, в нас є відключення електроенергії у 136 населених пунктах регіону. Але я хочу зауважити, що ця цифра постійно змінюється, тому що оперативно виїжджають ремонтні бригади, ладнають аварії, але і негода може створювати нові обриви на лініях. Ситуація повністю контрольована», — повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Раніше за розпорядження Максима Степанова з 00:00 годин 18 січня в Одеській області було обмежено рух великовантажного транспорту на дорогах державного значення. Це пов'язано з прогнозованим суттєвим погіршенням погодних умов, за яких існує загроза безпеці дорожнього руху.