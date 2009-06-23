Янукович: Україна знову опинилася в «дерьме»

Підписання декларації Україна-ЄС щодо модернізації ГТС без участі Росії не пішло на користь двостороннім відносинам РФ і України.

Про це заявив лідер Партії регіонів Віктор Янукович в ефірі каналу ICTV.

Він розповів, що був присутній на нараді з президентом Віктором Ющенком, "коли президент сказав, що у нас є прекрасна можливість підписати угоду з ЄС про створення чогось там, ще не зрозуміло, але на двох".

"Я сказав, а газ чий буде? Російський. А що ви збираєтеся створювати, якщо немає третього учасника? Є споживач, є транзитер, а немає власника цього газу. Яка мета цієї угоди? Якщо мета черговий раз кинути недружній жест в бік Росії, то ви її досягнете", - сказав Янукович.

"Вам мало того, що ви наробили у відносинах з Росією? Не мало. Так ви переговоріть з нашими партнерами в Європі, там багато нормальних людей. Переговоріть, що ми в цю гру грати не повинні, що ця гра на користь не піде, тільки зашкодить", - зазначив лідер регіоналів.

"Результат ми отримали - гостра реакція Росії, Європа відступила назад, а Україна знову опинилася в "дерьме", м`яко кажучи", - заявив Янукович.

"Так навіщо нам це потрібно? Або цього хоче український народ? Я впевнений, що ні. А проводити політику, відірвану від точки зору українського народу, не має ніякої перспективи", - сказав він.

Українська правда