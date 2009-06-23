Литвин оголосив про вигнання двох депутатів з фракції ПР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН оголосив про виключення народних депутатів Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ і Тараса ЧОРНОВІЛА зі складу парламентської фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне оголошення спікер зробив на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту.

Як повідомляв УНІАН, у червні рішенням політичної ради Партії регіонів народних депутатів І.БОГОСЛОВСЬКУ та Т.ЧОРНОВІЛА було виключено зі складу фракції Партії регіонів у Верховній Раді.

Відтак, відповідно до регламенту ВР, В.ЛИТВИН офіційно оголосив про це рішення, зазначивши, що ці народні депутати є позафракційними.