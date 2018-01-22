Ар'єв обраний віце-президентом ПАРЄ на 2018 рік

Голову постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи, народного депутата від фракції "Блок Петра Порошенка" Володимира Ар'єва обрано віце-президентом ПАРЄ за квотою України.

Про це він сам повідомив у Facebook. "У 2018 буду віце-президентом ПАРЄ. Це має бути найскладніший рік в Асамблеї", - зазначив він.

Як повідомляється на сайті ПАРЄ, сьогодні на відкритті зимового пленарного засідання віце-президентом Асамблеї від України обрано Володимира Ар'єва.

Також було обрано віце-президентів від Австрії, Польщі, Словаччини, Ісландії, Румунії, Великої Британії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, Кіпру, Португалії, Естонії, Німеччини, Ірландії, Сербії, Азербайджану та Франції.

Водночас місця віце-президентів від Італії та Російської Федерації залишаються вакантними.

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У ПАРЄ нагадали, що 20 віце-президентів обираються щорічно на початку чергової сесії і залишаються на посаді до відкриття наступної сесії.

Як повідомляв УНІАН, минулого року віце-президентом ПАРЄ за квотою України строком на рік було обрано народного депутата з фракції “Народний фронт” Георгія Логвинського.

Як відомо, президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обраний голова парламентської групи соціалістів, демократів і зелених, італієць Мікеле Ніколетті.