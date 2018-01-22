Екс-посол США пояснив нарікання Лаврова на "русофобію"

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що нарікання глави МЗС Росії Сергія Лаврова на «русофобію» є реакцією Москви на будь-яку критику Заходу російської агресії проти України, підтримку режиму Башара Асада в Сирії та втручання у внутрішню політику країн Заходу. Про це Пайфер повідомив у Twitter.

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«Міністр закордонних справ Росії Лавров знову скаржиться на «русофобію», яка все частіше здається реакцією Москви на будь-яку критику з боку Заходу російської агресії проти України, підтримку Асада в Сирії або втручання у внутрішню політику Заходу», - зазначив американський дипломат.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Росії Лавров 21 січня заявив, що рівень «русофобії» у західних країнах нині вищий, ніж був на піку «холодної війни».

«Ця зарядженість на русофобію справді безпрецедентна. Такого не було під час «холодної війни». Там були якісь правила, обопільна пристойність. Зараз усю пристойність відкинуто», - вважає глава російського МЗС.