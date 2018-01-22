Лавров поскаржився, що рівень русофобії на Заході вищий, ніж за часів холодної війни

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що рівень «русофобії» у західних країнах в даний час вищий, ніж був на піку холодної війни.

Читайте такожУ Лаврова назвали ситуацію у відносинах з США "вкрай складною і важкою"«Ця зарядженість на русофобію справді безпрецедентна. Такого не було під час Холодної війни. Там були якісь правила, обопільна пристойність. Зараз уся пристойність відкинута», – заявив Лавров в інтерв’ю російському виданню "Коммерсант".

Він також попередив, що в Росії є «червоні лінії», які інші країни не повинні перетинати. «Серйозні політики на Заході розуміють, що ці «червоні лінії» слід поважати, як це було під час холодної війни», наголосив Лавров. Він також назвав західні санкції «абсурдними та безпідставними». Глава російського МЗС зазначив, що політику Росії ці санкції змінити не зможуть. "Вона визначається президентом Росії на основі інтересів, які відповідають потреба російського народу", - сказав він.

США, ЄС та інші західні країни наклали на Москву в 2014 році санкції через анексію Криму та підтримку сепаратистів на Донбасі.

Росія заперечує, що підтримує збройне протистояння на Донбасі, попри переконливі докази того, що Москва забезпечує військову, економічну та політичну підтримку сепаратистів у війні, в якій із квітня 2014 року загинули понад 10 тис. людей.