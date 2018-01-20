Уряд Німеччини перевірить закон про реінтеграцію Донбасу на відповідність Мінським угодам

Федеральний уряд Німеччини вивчить питаня щодо того, наскільки закон про реінтеграцію Донбасу, ухвалений Верховною радою України 18 січня, відповідає мінським домовленостям.

Про це на прес-конференції у Берліні у п'ятницю, 19 січня, заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт, пише Deutsche Welle.

Він наголосив, що Мінськ є "тими рамками, які були створені для пошуку мирного вирішення (конфлікту на Сході України - Ред.), та у якому також бере участь федеральний уряд ФРН". Ці рамки, які визнані також самою Україною, мають залишатись незмінними, наголосив Зайберт у своїй заяві, яка оприлюднена на сайті німецького уряду.

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При цьому він зауважив, що уряд ФРН поки що не здійснив остаточну оцінку ухваленого українським парламентом закону. Проте він наголосив, що контекст конфлікту на Донбасі є таким, що "Україна є жертвою агресії, яка підтримується Росією", котра надає бойовикам зброю та іншу підтримку. Беззаперечним, за словами Зайберта, є і те, що російські сили є також і на українській території.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» (№ 7163).

Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний ефективний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і незаконними.

Законом відповідальність за моральний і матеріальний збиток, заподіяний державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам, покладається на Російську Федерацію.

Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначив, що цей закон значно посилює позиції України в міжнародних судах і перекреслює спроби РФ замаскувати війну проти України під «миротворчу операцію». Він додав, що закон розширює можливості використання Збройних сил України для відбиття збройної агресії РФ.

У той же день в МЗС РФ назвали закон про деокупацію Донбасу «підготовкою нової війни».