Парубій розповів, коли Рада ухвалить рішення про оновлення складу ЦВК

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій очікує у лютому на оновлення складу Центральної виборчої комісії.

Про це він повідомив під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко, в ході якої президент підписав подання на призначення нових членів ЦВК, інформує прес-служба глави держави.

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«Я невідкладно дам доручення, щоб кандидатури членів ЦВК подали на спецперевірку. Нагадаю, що, відповідно до законодавства, вона триватиме до 15 діб. Це той термін, який ми встигаємо до початку нової сесії», - сказав Парубій.

Він також додав, що дасть доручення профільному комітету парламенту невідкладно розглянути подання, щоб Верховна Рада вже в лютому змогла ухвалити позитивне рішення про оновлення складу ЦВК.

Голова парламенту зауважив, що це рішення є «важливим і для суспільства, і для міжнародних партнерів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 січня, президент підписав подання на призначення нових членів ЦВК та лист про звільнення з посад членів комісії, у яких закінчились повноваження.

Нагадаємо, у 13 із 15 членів ЦВК закінчився семирічний термін повноважень.

3 червня 2016 року у Верховній Раді було зареєстровано внесені президентом проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв’язку із перевищенням строку їхніх повноважень та призначення 11 членів Центрвиборчкому.

Наприкінці вересня минулого року представники «Народного фронту», «Батьківщини», Радикальної партії та «Опозиційного блоку» заявили, що їхні фракції не голосуватимуть за запропоновані президентом кандидатури до складу ЦВК і закликали провести консультації та перевнести кандидатури.