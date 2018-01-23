ПАРЄ закликає створити спільну українсько-російську робочу групу щодо зниклих на Донбасі

Парламентська асамблея Ради Європи закликає створити спільну робочу групу за участю представників України, РФ та Червоного хреста, яка буде займатися питаннями зниклих безвісти під час війни на сході України.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції «Гуманітарні наслідки війни в Україні», яка була підготовлена депутатом Егідіусом Варейкісом (Литва, група Європейської народної партії). Резолюція була проголосована сьогодні в рамках зимової сесії ПАРЄ. "За" проголосувало 56 депутатів, "проти" - нуль, "утрималися" - 10 з 66 депутатів, які взяли участь в голосуванні.

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«Асамблея закликає всі сторони війни забезпечити захист цивільних осіб та їх повний доступ до основних послуг; звільнити та обміняти всіх полонених та людей, затриманих під час війни; надати сім'ям зниклих безвісти необхідну допомогу; створити спільну робочу групу, яка буде займатися питаннями зниклих безвісти та забезпечити її ефективне функціонування, включаючи представників України, РФ, Міжнародного комітету Червоного хреста, вжити негайні заходи, щоб позначити території з вибуховими пристроями та організувати спеціальну операцію для їх видалення, відкрити нові пункти перетину, зокрема, контрольний пункт у Золотому Луганської області», - йдеться в резолюції.

За даними Міжнародного комітету Червоного хреста, близько 1500 людей пропали безвісти з початку війни і більш ніж 650 випадків залишаються нерозкритими.

У ПАРЄ висловили занепокоєння гуманітарною ситуацією в Україні, яка є наслідком війни на сході країни та анексії Криму Російською Федерацією.

«Понад 4 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. Збройних конфлікт забрав життя більш ніж 10 тисяч людей. Кількість людей, які дістали поранення, сягає понад 24 тисячі. На додаток, більш ніж 1,6 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами і майже 500 тис. шукають притулку в інших країнах, більшість – в Росії. Асамблея закликає країни-члени активізувати свою політичну співпрацю, щоб покласти край цьому конфлікту та стражданням цивільного населення», - зазначається в документі.

Як повідомляв УНІАН, Генсек Ради Європи не вважає анексію Криму та агресію на Донбасі достатніми причинами для позбавлення РФ членства.