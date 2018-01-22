Генсек РЄ не вважає анексію Криму та агресію на Донбасі достатніми причинами для позбавлення РФ членства

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що Росія та інші "проблемні" країни-члени РЄ мають залишатися у складі організації, доки вони не порушують 4 статті Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда" на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі він заявив, що є 4 принципи, від яких країна-член не може відхилятися навіть за надзвичайних обставин. Це – заборона смертної кари, тортур, примусової праці або рабства, а також позасудового покарання.

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"Це – найбільш фундаментальні цінності. Вони визначають душу Європи. Жодна країна, яка порушує ці принципи, не може бути членом нашої родини. у цьому питанні не може бути поступок", - наголосив Ягланд.

Всі інші порушення принципів Ради Європи, на його думку, не мають такого впливу.

"Це не означає, що все інше можна порушувати. Якщо є порушення інших статей і систематичне небажання виправляти це – країна-член може звернутися до ЄСПЛ щодо виконання країною своїх зобов’язань", - сказав генсек.

Він вважає, що головною ідеєю організації є збереження спільного правового простору та захист прав людей на території всіх країн-членів, включаючи Росію.

Нагадаємо, Ягланд наполягає, що Росія має повернутися до роботи в Парламентській ассамблеї Ради Європи до саміту організації, який запланований на наступний рік.