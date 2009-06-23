Фракція БЮТ заявила про перехід в опозицію

Фракція БЮТ у Львівській обласній раді переходить в опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву сьогодні зробила на сесії облради голова фракції БЮТ, заступник голови Львівської обласної ради Людмила КОЗАК.

«Фракція БЮТ завжди виступала за єдність, ми першими ніколи не порушували домовленостей. У зв’язку із ситуацією, яка склалася у Львівській обласній раді, а ми були свідками, що у Львівській обласній раді утворилася більшість проти БЮТ, оскільки нашого голосу не хоче ніхто чути, ми після тривалих дебатів прийняли рішення йти в опозицію і працювати в режимі опозиції», - заявила Л.КОЗАК.

На уточнююче запитання голови Львівської обласної ради Мирослава СЕНИКА: «Чи будуть після цієї заяви члени БЮТ, голови постійних депутатських комісій, складати свої повноваження?», Л.КОЗАК відповіла ствердно: «Так, голови комісій будуть складати повноваження».

Свою заяву Л.КОЗАК зробила після того, як фракція БЮТ у повному складі залишила сесійну залу і після короткої наради ухвалила рішення повернутися для того, щоб лідер фракції озвучила заяву про перехід в опозицію.

Як повідомляв УНІАН, Львівська облрада планує відправити голову фракції БЮТ Л.КОЗАК у відставку з посади заступника голови обласної ради.