Луценко: майбутній Президент муситиме шукати порозуміння з усіма

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що майбутньому Президентові України доведеться знаходити спільну мову з усіма політичними силами, які будуть представлені у парламенті, оскільки в іншому разі Україну чекає продовження протистояння.

Про це він заявив сьогодні в ефірі «5 каналу».

«Думаю, що після президентських виборів новообраний Президент – чи це буде ТИМОШЕНКО, чи, не при ночі буде сказано, ЯНУКОВИЧ... – зіткнеться з тим же розкладом у парламенті. І впевнений, що знаходити спільну мову між усіма політичними силами в парламенті прийдеться, інакше Україну чекають чергові імпотентні дії ними ж (громадянами України – УНІАН) обраного і оплаченого парламенту. Думаю, що новообраний Президент завідомо під час виборів має декларувати ймовірність перейти ту стіну непорозумінь і ворожнечі, війни, яка, на жаль, виникла між українськими політиками. Треба починати з нового аркуша, новому Президенту», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.