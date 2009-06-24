Затулін: точно відомо, кого Путін запропонує послом в Україну

Державна Дума РФ підтримає кандидатуру Михайла ЗУРАБОВА на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла Росії в Україні і чекає офіційного подання з Кремля для узгодження цієї кандидатури.

Про це йдеться у заяві першого заступника голови Комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтина ЗАТУЛІНА, текст якої має УНІАН.

Як повідомив К.ЗАТУЛІН, відповідно до регламенту палати, згоду на призначення посла від імені депутатів повинен дати профільний Комітет у справах СНД і по зв`язкам зі співвітчизниками.

Політик нагадав, що в ЗМІ Росії і України впродовж кількох тижнів називалися і обговорювалися багато можливих кандидатур наступника Віктора ЧЕРНОМИРДІНА, який залишив посаду посла РФ в Україні. Серед інших був названий і радник Президента РФ Михайло ЗУРАБОВ. “На даний час стало точно відомо, що саме він і буде запропонований на посаду представника Росії і російських інтересів в Україні», – йдеться в заяві.

К.ЗАТУЛІН висловив упевненість, що саме М.ЗУРАБОВ стане наступним послом РФ в Україні і пообіцяв підтримку цієї кандидатури.

“Яким би не було моє особисте ставлення до попереднього досвіду М.ЗУРАБОВА, його переваг і недоліків, тепер все обумовлюється фактом рекомендації, даної йому Президентом Російської Федерації. Не було, і в цьому випадку, упевнений, не буде прецеденту, відповідно до якого депутатський корпус відмовив би Президентові у призначенні на посаду посла того, кого Президент вважає за потрібне”, – заявив К.ЗАТУЛІН.

Він також пообіцяв, що депутати оцінюватимуть роботу М.ЗУРАБОВА на дипломатичній посаді не виходячи із власних упереджень, а за результатами. За словами політика, депутати розуміють відповідальність моменту в російсько-українських відносинах, і тому їм «не бракує бажання підтримати перші кроки М.ЗУРАБОВА на нових для нього теренах, допомогти його відповідальній місії».

Довідка. Михайло ЗУРАБОВ (народився 3 жовтня 1953 року в Ленінграді) – радник Президента Росії з проблем реформування соціальної сфери (з 7 жовтня 2007 року). У 2004–2007 роках був міністром охорони здоров`я і соціального розвитку РФ. У 2000–2004 роках обіймав посаду голови Пенсійного фонду РФ. Один із головних ініціаторів і безпосередній виконавець пенсійної реформи, реформи охорони здоров`я і монетизації пільг.

Також був засновником страхових компаній "МАКС" і "Макс-М".

За фахом – інженер-кібернетик, кандидат економічних наук. Учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.