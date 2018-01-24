В Раді вважають, що перші справи Антикорупційний суд може почати розглядати лише з кінця 2019 року

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, народний депутат від «Радикальної партії» Ігор Попов не виключає, що перші справи Вищий антикорупційний суд може почати розглядати лише з кінця 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час круглого столу щодо обговорення внесених президентом проектів законів «Про Вищий антикорупційний суд» і про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям закону «Про Вищий антикорупційний суд» та інших альтернативних законопроектів, внесених народними депутатами.

«Якщо почати дискусію про відкликання і цих законопроектів, я боюся, що таким чином ми відкладемо процес розгляду, відповідно, створення Вищого антикорупційного суду ще на 3 місяці», - сказав Попов.

Він нагадав, що зараз є 5 відповідних законопроектів, і якщо «хоча б один з авторів відмовиться відкликати свій законопроект, - ми матимемо досить тривалий процес».

Депутат вважає, що у перший пленарний тиждень роботи нової сесії ВР можуть виникнути проблеми із затвердженням повного порядку денного на сесію.

«Тому можемо очікувати на розгляд в першому читанні, в такому разі, цих законопроектів лише в останній пленарний тиждень лютого. Це вже плюс тиждень», - зазначив Попов.

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Враховуючи значну кількість поправок, надходження яких очікується до законопроектів до другого читання, зауважив він, розгляд їх у комітеті, узагальнення та формування порівняльної таблиці може тривати до квітня.

«Відповідно, голосування в сесійній залі - це травень. А в травні перші два тижні не є пленарними. Потім - формування комісії, подача кандидатур, розгляд. І перше призначення може початися лише у вересні», - прогнозує парламентарій.

Крім того, додав він, необхідно буде вирішити питання логістики, приміщення та апарату суду.

«Це означає, що в такому випадку ми можемо очікувати на розгляд перших справ лише десь з кінця 2019 року», - підсумував Попов.

Раніше повідомлялося, що президент Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада на початку наступної, восьмої сесії, що розпочнеться 6 лютого, ухвалить закон про створення Антикорупційного суду.