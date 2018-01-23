Порошенко очікує від Ради ухвалення закону щодо Антикорупційного суду на наступній сесії

Президент Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада на початку наступної, восьмої сесії, що розпочнеться 6 лютого, ухвалить закон про створення Антикорупційного суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, по це він сказав на зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

«Дуже шкода, що не вдалося включити до порядку денного питання Антикорупційного суду, але не маю жодного сумніву, що на початку роботи наступної сесії парламенту це питання буде вирішено», - сказав Порошенко.

Водночас президент зазначив, що парламенту вдалося ухвалити низку надзвичайно важливих законів та законодавчо забезпечити проведення реформ в державі.

«Ми започаткували важливі реформи. Окремо хотів би подякувати за судову реформу. Мені приємно, що зараз судова реформа вже сприймається і громадськістю, і міжнародними партнерами», - зазначив він.

Глава держави також подякував парламенту за надзвичайно важливі рішення, необхідні для впровадження медичної, пенсійної реформ. Він також відзначив прийняття законодавства щодо приватизації та низку інших законодавчих рішень.

За словами Порошенка, дуже важливим також був останній пленарний тиждень роботи парламенту, коли був ухвалений закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

«Це закон, який чітко відзначає системність дій державної влади України щодо повернення Донбасу, Криму в умовах окупації цих територій російським агресором», - наголосив він та додав, що закон чітко називає агресора – агресором, окупацію – окупацією.

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Президент зауважив, що, незважаючи на бурхливі політичні дискусії, парламенту вдалось самоорганізуватись і знайти голоси для ухвалення цього важливого рішення, що свідчить про надзвичайно високий потенціал Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року президент вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також глава держави зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з ухваленням закону "Про Вищий антикорупційний суд". Обидва законопроекти визначені як невідкладні.

Створення Антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці з Україною її ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.