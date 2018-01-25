Порошенко назвав розгортання миротворців ООН на Донбасі життєвою необхідністю

Президент України Петро Порошенко заявляє про життєву необхідність розгортання миротворчої місії Організації Об’єднаних Націй на Донбасі.

Таку заяву він зробив під час виступу на "Українському сніданку" у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Читайте такожГолова МЗС Німеччини: по миротворцях на Донбасі можуть домовиться ще до виборів у РосіїПрезидент зауважив, що Україна витрачає 6% ВВП на сектор оборони та безпеки. «Десятки тисяч українців боронять не тільки наш суверенітет, не лише нашу територіальну цілісність та незалежність, а свободу та демократію в Європі та у всьому світі, зупинивши Росію», - заявив він.

За словами Порошенка, глобальна стабільність була зруйнована одним із постійних членів Ради безпеки ООН, який виявився агресором.

«Ми життєво потребуємо миротворчої місії на схід моєї країни», - заявив він.

При цьому президент подякував міжнародним партнерам, які підтримали цю ідею і готові взяти участь у миротворчій місії.

Глава держави наголосив, що за останні три роки Україна створила одну з найбільш ефективних армій на континенті.