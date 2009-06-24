Турчинов доручив розібратися із заступником міністра оборони

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ розпорядився провести службове розслідування стосовно неналежного виконання службових обов’язків та перевищення своїх повноважень заступником міністра оборони Ігорем МОНТРЕЗОРОМ.

Про це йдеться у розпорядженні першого віце-прем’єра, яке він направив на ім’я начальника Головного управління державної служби Тимофія МОТРЕНКА, яке є в розпорядженні УНІАН.

Зокрема О.ТУРЧИНОВ просить провести зазначене службове розслідування у зв’язку із наданням І.МОНТРЕЗОРОМ 22 червня 2009 року доручення керівництву Міноборони і Генерального штабу, що, за оцінкою Генеральної прокуратури і Кабінету міністрів є перевищенням службових обов’язків.

«У разі необхідності внести в установленому порядку пропозиції щодо відсторонення І.МОНТРЕЗОРА від виконання ним повноважень за посадою», - йдеться у розпорядженні О.ТУРЧИНОВА до Т.МОТРЕНКА.

Як йдеться у розпорядженні, за результатами проведення службового розслідування до 30 червня 2009 року до Кабміну необхідно подати пропозиції разом з проектом відповідного акта щодо притягнення І.МОНТРЕЗОРА до відповідальності згідно із законодавством.