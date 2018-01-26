"Обличчя-подушка": журналіст пояснив, чому зовнішність Путіна так сильно змінилася

Журналіст і телеведучий Євген Кисельов вважає, що у Російської Федерації "колективний Путін (президент Володимир Путін — Ред.)" буде правити стільки, скільки вистачить здоров'я у "індивідуального".

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У розмови про двійників глави РФ не варто вірити, бо вони — "чиста дурниця", розповів ведучий на чаті в "Главреді".

"Зовні Путін за останні неповні 20 років справді змінився — не тільки тому, що постарів, але і тому, що, як стверджують професійні лікарі-косметологи, явно захоплюється процедурами, які, як йому здається, покращують його зовнішність", — зазначив співрозмовник.

На думку Кисельова, процедури "насправді перетворили його обличчя в те, що на специфічній мові косметологів називається "обличчя-подушка", що виникає від надмірного застосування так званих "філерів", спеціальних гелів на основі гіалуронової кислоти, яка вколюється під шкіру і тимчасово розгладжує зморшки". "Професіонали стверджують, що вони це бачать неозброєним оком", — сказав він.