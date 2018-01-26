Порошенко назвав "абсолютно блискучим" діалог з Трампом

Президент заявляє про сильну двопартійну підтримку України з боку Конгресу США.

Президент України Петро Порошенко назвав «абсолютно блискучим» діалог з президентом США Дональдом Трампом.

Про це Порошенко сказав під час інтерактивної сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?» на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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«Усе буде добре. Україна має абсолютно блискучий діалог з Трампом. Я мав дві повноцінні зустрічі, багато телефонних розмов. Ми отримали оборонне озброєння», - заявив він.

«Ми отримали дуже сильну двопартійну підтримку з боку Конгресу США, і ми повинні залишатися оптимістами», - наголосив Порошенко.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що надання Україні оборонної зброї Сполученими Штатами Америки дає чіткий сигнал Російській Федерації, що її дії зустрінуть відсіч в Україні.