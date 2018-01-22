Надання американської оборонної зброї дає чіткий сигнал РФ, що її дії зустрінуть відсіч в Україні - Клімкін
Глава МЗС наголосив, що надання Україні протитанкових ракетних комплексів має дуже важливе практичне значення.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що надання Україні оборонної зброї Сполученими Штатами Америки дає чіткий сигнал Російській Федерації, що її дії зустрінуть відсіч в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава зовнішньополітичного відомства сказав на прес-конференції, присвяченій підсумкам діяльності української дипломатії у 2017 році та пріоритетам 2018 року.
Дипломат оцінив українсько-американські відносини як відмінні. "Вважаю, що це справді відносини між союзниками, і саме так я визначаю ці відносини", - сказав Клімкін.
"Стосовно минулого року - було дуже багато контактів, в тому числі контактів на високому рівні. І хочу сказати, що характер усіх контактів був реально дружній, не тільки був союзницький, і це для мене важливо. І зміст, і атмосфера", - додав Клімкін.
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Разом з тим він відзначив безпекову співпрацю, і зокрема взаємодію між збройними силами обох країн, спільні тренування і постачання американською стороною відповідного обладнання.
"І зокрема, декілька ключових рішень, в тому числі щодо постачання летального озброєння Україні. І вважаю, що це має важливе символічне значення, але і дуже важливе практичне значення, оскільки дає Росії дуже чіткий сигнал: провокації, напади, і все те, що Росія безумовно робить... отримають відсіч, в тому числі з допомогою американської зброї", - наголосив Клімкін.
При цьому він сказав, що мова йде про оборонну зброю.