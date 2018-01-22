Надання американської оборонної зброї дає чіткий сигнал РФ, що її дії зустрінуть відсіч в Україні - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що надання Україні оборонної зброї Сполученими Штатами Америки дає чіткий сигнал Російській Федерації, що її дії зустрінуть відсіч в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава зовнішньополітичного відомства сказав на прес-конференції, присвяченій підсумкам діяльності української дипломатії у 2017 році та пріоритетам 2018 року.

Дипломат оцінив українсько-американські відносини як відмінні. "Вважаю, що це справді відносини між союзниками, і саме так я визначаю ці відносини", - сказав Клімкін.

"Стосовно минулого року - було дуже багато контактів, в тому числі контактів на високому рівні. І хочу сказати, що характер усіх контактів був реально дружній, не тільки був союзницький, і це для мене важливо. І зміст, і атмосфера", - додав Клімкін.

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Разом з тим він відзначив безпекову співпрацю, і зокрема взаємодію між збройними силами обох країн, спільні тренування і постачання американською стороною відповідного обладнання.

"І зокрема, декілька ключових рішень, в тому числі щодо постачання летального озброєння Україні. І вважаю, що це має важливе символічне значення, але і дуже важливе практичне значення, оскільки дає Росії дуже чіткий сигнал: провокації, напади, і все те, що Росія безумовно робить... отримають відсіч, в тому числі з допомогою американської зброї", - наголосив Клімкін.

При цьому він сказав, що мова йде про оборонну зброю.