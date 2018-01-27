МВС у 2018 році планує запуск роботи нових підрозділів патрульної поліції "Крим" та "Севастополь"
12:10, 27 січня 2018Політика
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Ці підрозділи працюватимуть на інших ділянках, доки Крим не буде звільнено від окупантів.
Князєв анонсував запуск роботи підрозділів патрульної поліції “Крим” та “Севастополь” / фото УНІАН
У 2018 році в Україні планується запуск роботи нових підрозділів патрульної поліції “Крим” та “Севастополь”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив на річній підсумковій колегії МВС.
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“У 2018 році плануємо набір та відкриття підрозділів патрульної поліції у містах Ковель, Біла Церква, а також до спеціальних підрозділів “Крим” та “Севастополь”, - сказав він.
Водночас міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уточнив, що підрозділи “Крим” та “Севастополь” працюватимуть на інших ділянках, доки Крим не буде звільнено від окупантів.
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