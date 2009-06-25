Зурабов підходить для України, бо вміє викручуватися?
11:16, 25 червня 2009Політика
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Гризлов - про позитивні якості
|Борис Гризлов
Про це заявив спікер Держдуми РФ Борис Гризлов, коментуючи сьогоднішній розгляд Комітетом палати у справах СНД кандидатуру нового посла Росії в Києві.
Як позитивні якості Зурабова для роботи в Україні він назвав "комунікабельність, хорошу пам`ять і уміння викручуватися з будь-яких ситуацій".
Нагадаємо, 11-го червня Віктор Черномирдін був звільнений з посади посла Росії в Україні і призначений радником Дмитра Медведєва.
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