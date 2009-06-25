Зурабов підходить для України, бо вміє викручуватися?

Кандидатура екс-глави Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку Михайла Зурабова підійде для роботи в Україні.

Про це заявив спікер Держдуми РФ Борис Гризлов, коментуючи сьогоднішній розгляд Комітетом палати у справах СНД кандидатуру нового посла Росії в Києві.

Як позитивні якості Зурабова для роботи в Україні він назвав "комунікабельність, хорошу пам`ять і уміння викручуватися з будь-яких ситуацій".

Нагадаємо, 11-го червня Віктор Черномирдін був звільнений з посади посла Росії в Україні і призначений радником Дмитра Медведєва.

Эхо Москвы