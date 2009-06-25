Зурабов на шляху до України вже пройшов одну інстанцію

Профільний комітет Ради Федерації Федеральних Зборів РФ у справах СНД підтримав пропозицію Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про призначення екс-глави Міністерства охорони здоров`я і соціального розвитку Михайла ЗУРАБОВА послом Росії в Україні.

Як повідомляє РІА «Новости», за словами голови комітету Вадима ГУСТОВА, "рішення було ухвалене одноголосно на закритому засіданні комітету".

В.ГУСТОВ додав, що відповідні документи вже направлені главі держави. Сенатор очікує, що указ про призначення М.ЗУРАБОВА буде підписаний за декілька днів.

"ЗУРАБОВ - людина дуже відповідальна, і ми переконані, що він впорається з новою роботою", - сказав він.

За словами В.ГУСТОВА, на засіданні члени комітету розповіли М.ЗУРАБОВУ про майбутні конференції в рамках російсько-української парламентської взаємодії.

Як очікується, у вересні цього року в Криму буде проведене засідання міжпарламентської комісії за участю російських і українських депутатів, на якому буде обговорений ряд питань, пов`язаних із розвитком торговельно-економічної співпраці двох країн. А на жовтень запланована міжнародна конференція під егідою парламентів Росії і України, на якій обговорюватимуться питання прикордонної співпраці.

"Ми повідомили М.ЗУРАБОВУ про ці великі заходи, він обіцяв сприяння у разі його призначення на посаду посла", - сказав В.ГУСТОВ.

Комітет Держдуми РФ у справах СНД і зв`язках із співвітчизниками розгляне кандидатуру М.ЗУРАБОВА сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, Президент РФ 11 червня підписав указ про звільнення Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з посади посла Росії в Україні.