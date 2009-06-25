Яценюк: криза в Україні не завершується, а посилюється

Криза в Україні «не завершується, а посилюється», наголосив народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК на презентації осередку «Фронту змін» у Запоріжжі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», на переконання А.ЯЦЕНЮКА, що наступний етап кризи - «це, звичайно, осінь і зима, адже країна втратила 30 відсотків ВВП».

За його словами, «ми кожен рік приростали в середньому на 5-6 відсотків», а падіння на 30% ВВП - «це ми, фактично, втратили декаду нашого розвитку».

«Ми повернулися на докризові показники 1998 року», – сказав лідер «Фронту змін».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні 15 млрд. грн. становить сума невідшкодованого ПДВ. «Це просто в когось забрали гроші і не віддали», - додав він. За його словами, ці гроші забрали у підприємців, у робітників».

«Їм просто не віддають гроші для того, щоб показувати виконання бюджету», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, зібрано на 9 млрд. грн. податкових сплат на декілька місяців вперед. Він зазначив, що при цьому 105 млрд. дол. «ми винні зовнішньому світу».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що саме народу України доведеться розплачуватися за таку економічну політику.

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, «окрім віддавання зовнішніх боргів, перед новою українською владою постануть п’ять основних проблем: політично розколота країна, відсутність чіткого управління, відсутність єдності нації, несформована політідея і нація, а також - неймовірні економічні проблеми».