У МВС пояснили, чи мають право "наводити порядок" патрулі "нацдружини"

За словами радника голови МВС, дружини користуються тими ж правами і обов'язками, які має будь-який інший громадянин.

Законодавство України передбачає реєстрацію громадських організацій, які здійснюють допомогу правоохоронним органам в охороні громадського правопорядку та державного кордону.

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Однак такі дії мають бути скоординованими з правоохоронцями. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, передає "Громадське радіо".

"Члени цих організацій мають право здійснювати охорону громадського порядку спільно з співробітниками Національної поліції або Національної гвардії. Те, що зараз з'являються організації, які хочуть включитися в цей процес, це абсолютно законно, вони мають право, але разом з представниками Національної поліції відповідно до того, що вони домовляються як, яким чином і де саме вони будуть здійснювати таке, наприклад, патрулювання на вулицях, або чергування", - пояснив він.

За словами радника, дружини користуються тими ж правами і обов'язками, як і будь-який інший громадянин.

Варченко зазначив, що всі мають право спостерігати за дотриманням законності з боку інших людей. Однак громадяни не можуть виконати значну кількість функцій, які мають право тільки поліцейські.

"Ми б дуже радили всім громадянам, які хочуть використовувати, наприклад, спецзасоби, або здійснювати повноцінну роботу по охороні громадського порядку, включатися в роботу таких організацій, які офіційно діють спільно з Національною поліцією", - розповів радник голови МВС.

Однак, громадяни без поліцейських повноважень не мають права вимагати документів в інших громадян.

"Для того, щоб мати можливість повноцінно охороняти громадський порядок, треба працювати спільно з співробітниками Національної поліції, що мають у своїх повноваженнях можливість перевірити документи у громадянина, можливо, зробити огляд речей, або можливість зупинити автотранспорт", - підкреслив радник.

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Він додав, що в разі порушення закону, кожен громадянин має право та деколи зобов'язаний на нього відреагувати.

"Коли інший громадянин здійснює конкретне правопорушення громадського порядку, тоді можна припиняти це порушення, але викликати поліцію і спільно з поліцією вже тоді допрацьовувати ситуацію", - пояснив Варченко.

Як відомо, в столиці партія "Національний корпус" влаштувала присягу представників "Національних дружин".