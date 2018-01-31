Командир "Нацдружин" розповів, де вони беруть гроші

За його словами, форма учасників організації закуповується за їхній власний кошт.

Командир громадської організації "Національні дружини" Ігор Михайленко запевняє, що вони існують за рахунок "альтруїзму" членів організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на питання щодо фінансування організації, за рахунок кого та чого вона існує.

Читайте такожМарш "нацдружинників" у Києві: Аваков нагадав про монополію держави на насильство"За рахунок активізму, альтруїзму людей, які знаходяться в моїй організації", - сказав командир.

За його словами, форма учасників організації закуповується за їхній власний кошт.

На питання, чи організація платитиме активістам кошти у разі, якщо таке можливо, їхньої участі у акціях і пікетах від приватних підприємств чи політичних організацій, Михайленко сказав: "Ситуація не розглядається у нас як така. Кошти ніхто нікому за їхню діяльність не платить. Ми активісти і стоїмо на базах активізму... Коштів, якихось проплачених акцій у нас немає".

На уточнення, чи фінансування організації відбувається виключно з внесків її членів, і чи є фіксована сума внесків, а також за рахунок чого вони здійснюють свої спортивні проекти, тренування, командир організації заявив, що майданчики для тренувань їм надають на базі домовленостей, безкоштовно.

"Немає фіксованої суми. Хто скільки хоче, той стільки й принесе", - сказав Михайленко.

Як повідомляв УНІАН, політична партія «Національний корпус» у неділю, 28 січня, в Києві організувала церемонію присяги понад 600 учасників громадської організації «Національні дружини». В організації заявляють, що метою її діяльності є забезпечення порядку на вулицях міст.

Як заявляв представник "Національного корпусу" Роман Чернишов, дружини діють в Україні вже рік, однак присягу її учасники прийняли вперше. За його словами, дружинники працюють в рамках громадської організації (ГО «Національні дружини»), і співпрацюють з поліцією, не маючи зброї. «Дружини» не є ні військовим, ні поліцейським освітою.