Україна святкує День Конституції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН привітали співвітчизників з Днем Конституції України.

Конституція - це великий національний шанс

“Це свято стосується нас усіх. Без винятку. Без різниці на вік, стать, погляди, мову чи віру”, - зазначив В.ЮЩЕНКО. Звертаюся особисто до кожного з нас, Президент України сказав: “Ви, шановний співвітчизнику, - господар держави. Ми зупинили велику загрозу. Йшлося не про когось. Йшлося саме про вас, про вашу сім`ю і дітей. У вас хотіли забрати право - право впливати на владу, добиватися справедливості, визначати життя країни”.

Він наголосив: “Конституція - не просто документ. Її не можна віддати політикам і навіть найкращим юристам. Конституція - це ми. Це - наша домовленість, як організовуємо своє життя. Це - наші права, обов`язки, найважливіші національні принципи. У Конституції - наша суть”.

Як підкреслив Президент, “треба поважати себе. За нами - велика традиція. Українська конституція Пилипа Орлика була одним з перших демократичних законів у світі”

В.ЮЩЕНКО нагадав, що “у момент присяги Президентів поруч з Конституцією ставимо Пересопницьке Євангеліє, одну з найбільших наших святинь. І цей символ об`єднує разом і державне, і духовне начало”. “У Конституції - наш прямий зв`язок з усією тисячолітньою Україною. Це - не пафос і не просто слова. Ми - нація. І маємо поважати себе як націю. Та найважливіше: Конституція - це наше з вами нинішнє і майбутнє життя. Це - наш великий суспільний договір про те, як хочемо жити. Сьогодні і на десятки років уперед. Саме тому це стосується всіх. Усіх без винятку”, - зазначив Президент і зазначив, що запропонував “Конституцію свободи і порядку. Пропоную відкрито, для вашого мудрого рішення”. “Пропоную прямі механізми гарантування прав і свобод. Пропоную конкретний спосіб, як зробити незалежними і ефективними суд і правоохоронців. Пропоную надати вичерпні права регіонам. Не центр, а ви, кожна місцева громада має відповідально визначати, як облаштовувати свою територію і які школи, лікарні і дороги будувати. Я пропоную проект, який чітко і прозоро впорядковує управління державою, зміцнює владу і захищає ваше невід`ємне право обирати, контролювати і змінювати її. Я пропоную документ, який відкриває нам шлях до Європейського Союзу. Ви - господарі цієї держави”, - наголосив В.ЮЩЕНКО і додав, що хоче одного: “щоб ви були вільними, щоб не були залежними від того, хто Президент чи Прем`єр-міністр, щоб вільною і вічною була наша держава”.

“Я хочу, щоб Конституція була схвалена не "під когось", не під вибори, а вами, для вас і на роки. Саме тому Ваша думка стосовно Основного Закону має прозвучати ще до результатів нових виборів. Конституція - це великий національний шанс. Я вірю у наше майбутнє. Твердо і спокійно. Бо ми - вільний, мудрий і великий народ, який все розуміє і добре розрізняє правду від брехні. Я вірю у наші сили. Вірте у себе. Нехай допоможе нам Бог”, - підкреслюється у привітанні глави держави.

Все в нашій країні буде добре

У привітанні Юлії ТИМОШЕНКО наголошується, що “Україна завжди вміла і любила святкувати. Так само, як і працювати. Єдине, чого не вистачало нам впродовж віків в реєстрі знаменних дат – це справді державних свят, які б засвідчували істинну волю та незалежність України. День Конституції – саме таке свято!”

Звичайно, зазначила при цьому прем’єр, “наша Конституція недосконала, вона потребує доопрацювання та переробки, її критикують, нею часто невдоволені, і це справедливо. Але я хочу, щоб ми не забували, що саме такими документами стверджується незалежна Україна. І тому ми ставимося з повагою та шаною до нашого Основного Закону”.

Ю.ТИМОШЕНКО упевнена, що “все в нашій країні буде добре. Бо ми велика держава і сильна нація. А конституційні традиції України налічують кілька століть. Адже, як стверджують історики, навіть знаменита Конституція США писалася за принципами та ідеями першої Конституції України Пилипа Орлика”.

Вона побажав всім успіхів у праці, натхнення, завзяття та бадьорості. “Хай буде мир, спокій, злагода та затишок у вашій родині, так само як і в нашій великій, прекрасній і неповторній, одній у світі Україні!”, - наголошується у привітанні прем’єр-міністра.

Конституція опинилася заручницею політичної боротьби

Наголошуючи на загальнодержавному значенні цього свята, В.ЛИТВИН “підкреслив той незаперечний факт, що з прийняттям у 1996 році Конституції відбулося по суті остаточне завершення юридичного оформлення держави Україна”. На його переконання, “найбільший здобуток цього історичного для нашого народу документа полягає в тому, що він визначив вектор цивілізаційного розвитку українського суспільства. Увібравши в себе не тільки найкращі зразки вітчизняного, але й світового досвіду державотворення, спираючись на досягнення сучасної науки конституціоналізму, цей непересічний акт було визнано Венеціанською комісією Ради Європи однією з найкращих конституцій сьогодення серед демократичних країн світу. Її вагоме стратегічне значення полягає ще й у тому, що вона забезпечила передбачуваність демократичного розвитку України”.

В.ЛИТВИН також нагадав, що “упродовж восьми років з дня прийняття Конституції України, незважаючи на складний етап трансформаційних перетворень перехідного періоду, велася складна рутинна робота з наповнення реальним змістом конституційних положень. І попри всі труднощі та неминучі у такій справі помилки держава зросла і зміцнилася під час свого становлення”.

При цьому голова ВР зауважив, що “у 2004 році на зламі епох відбувся сплеск суспільно-політичного протистояння і загострення політичної боротьби, заручницею якої опинилася Конституція України. Протиборчі сили перетворили її зміст в інструмент політичних змагань, що абсолютно неприпустимо, коли йдеться про Основний Закон держави, який має слугувати об’єднуючим, а не роз’єднуючим суспільство і політикум фактором”.

“У результаті конституційний процес із системного річища було переведено у тривалу смугу хаотичних ініціатив щодо внесення змін до Конституції. Наслідки цих сумнівних новацій ми відчуваємо дотепер. Наразі картина доволі знайома: повторюється за своїм змістом і суттю політична боротьба. Навіть не відбулося кардинальних змін у підходах і засобах суб´єктів політичного протистояння. Вкрай сумним є те, що ця боротьба доповнюється спрощеним уявленням - Конституцію можна написати за одну ніч, нав’язавши Україні будь-яку модель організації влади або їх симбіоз”, - зауважив В.ЛИТВИН.

Він наголосив, що все це створює реальну небезпеку для нашої держави. “В умовах світової кризи, що не оминула й Україну, така поведінка є неприпустимою розкішшю, а радше - безвідповідальною за долю усієї країни. Державним діячам не личить піклуватися передусім вузькопартійними, а не загальнодержавними інтересами, бажаючи перекроїти Конституцію саме під себе. Необхідно усвідомити це й відкинути такий спрощений підхід до об’єктивного процесу удосконалення Основного Закону України”, - підкреслив голова ВР.

Він зауважив, що “загальносвітова практика свідчить: беручись за удосконалення конституції, спираються на знання історії, традицій, джерел права, вітчизняний і міжнародний досвід, реальний стан країни, творці конституційних змін повинні мати системне бачення перетворень у цьому процесі, чітке усвідомлення ролі та можливостей громадянського суспільства і народу як єдиного джерела влади”. “Не менш важливим є усвідомлення реального місця України у світовій спільноті. Потрібно враховувати й інші, далеко не другорядні фактори. Нині, і це є завданням першочергового значення, важливо примусити насамперед владу і політиків жити за Конституцією та, використовуючи її позитивний потенціал, забезпечувати прогнозований розвиток України як демократичної, соціальної, правової держави. Це привнесе стабільність у суспільство і сприятиме відновленню довіри до вітчизняного політикуму, влади в цілому”, – переконаний голова ВР.

Він упевнений, що “задля надання процесу удосконалення Конституції України прозорості та консенсусності потрібне безумовне дотримання того, щоб пропозиції стосовно цього напрацьовувалися гласно, публічно, з усвідомленням необхідного суспільного розвитку, а не з бажанням удосконалити головний політико-правовий акт держави під окремих осіб”.

В.ЛИТВИН привітав співвітчизників із черговою річницею Конституції України. “Хотів би висловити сподівання на те, щоб визнана у 1996 році однією з найдемократичніших у світі, Конституція України реально втілювалася у життя і була надійним інструментом забезпечення захисту прав усіх громадян нашої держави”, - підсумував голова ВР.