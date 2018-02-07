Додон: від України дуже багато залежить у вирішенні питання Придністров’я

На запитання про те, коли може відбутися зустріч із Порошенком, Додон відповів "усьому свій час".

Президент Молдови Ігор Додон вважає, що Україна може допомогти його країні знайти компроміс у питанні Придністров’я. "Від позиції України дуже багато залежатиме", - зазначив він.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода. "Київ - важливий партнер у форматі 5+2, який був дуже активним у цьому сенсі. Зрозуміло, від позиції України дуже багато залежатиме", - сказав Додон, але не став конкретизувати, в чому саме може полягати допомога Києва.

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Він також визнав, що за час президентства ще не мав контактів зі своїм українським колегою. На запитання про те, коли може відбутися зустріч із Порошенком, відповів "усьому свій час".

Відомий проросійськими поглядами Ігор Додон був обраний президентом Молдови в листопаді 2016 року. Під час теледебатів, ще в статусі кандидата, він заявив, що Крим належить Росії.

2 січня 2018 Конституційний суд Молдови тимчасово припинив повноваження Додона. Це сталося після того, як Додон відмовився затвердити повторно висунутих прем'єром кандидатів на пости міністрів і віце-прем'єрів. Їх затвердить або прем'єр або спікер парламенту.

Міжнародні переговори про врегулювання придністровської проблеми відбуваються у форматі 5+2 (Молдова, Придністров’я, Росія, Україна та ОБСЄ плюс спостерігачі від США та ЄС).