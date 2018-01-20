Рахунок на мільярди доларів: Молдова оцінить збитки від військової присутності Росії в Придністров'ї

Влада Молдови має намір найняти міжнародну юридичну фірму для оцінки збитків від військової присутності Росії в Придністров'ї протягом 25 років.

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Про це спікер молдавського парламенту Андріан Канду повідомив в інтерв'ю латвійському виданню Latvijas Avize, повідомляє портал NewsMaker.

За його словами, рахунок, який можуть пред'явити Москві, вимірюватиметься мільярдами доларів.

Канду нагадав, що в Придністров'ї незаконно перебувають близько 2 тис. російських військовослужбовців, яких у Кишиневі вважають «окупаційними силами».

«Російські військові підрозділи являють собою загрозу безпеці, оскільки це незаконна військова присутність, така сама, як перебування російської армії в Абхазії, Південній Осетії та Східній Україні», - сказав спікер молдавського парламенту.

Росія, за його словами, порушує міжнародне право. Молдавська влада намагається порушувати це питання на міжнародному рівні й сподівається, що його обговорять на майданчику ООН.

Також Канду поскаржився на російське інформаційне втручання в події у Молдові. У країні, за його словами, активізувалася діяльність проросійських неурядових організацій та «розвідувальна діяльність».

«Тенденції вказують на те, що в майбутньому втручання в політичні процеси держави стане ще більш інтенсивним. Щоб стримати вплив Росії, ми хочемо законодавчо зобов'язати неурядові організації, які отримують фінансування з-за кордону, бути більш прозорими. Крім того, на майбутніх парламентських виборах люди зможуть обирати депутатів за одномандатними округами, що також зменшить вплив проросійських сил», - зазначив Канду.

Джерело: http://newsmaker.md/rus/novosti/moldova-svodit-schety-v-kishineve-podschitayut-ushcherb-ot-rossiyskoy-okkupatsii-p-35679

Як повідомляв УНІАН, Росія окупувала частину Молдови 25 років тому.

На початку травня 2017 року Конституційний суд Молдови визнав, що перебування російських збройних сил на території Придністров'я суперечить нейтралітету держави.

У липні парламент Молдови прийняв заяву з вимогою вивести російські війська з території країни.

У серпні представник Молдови при ООН Віктор Морару заявив, що країна проситиме розглянути в ООН питання про виведення російських військових із Придністров'я.

7 грудня на засіданні Ради міністрів ОБСЄ міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Андрій Галбур закликав російські війська залишити територію країни.