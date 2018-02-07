У Дуди пообіцяли роз’яснити Україні скандальний закон на зустрічі в Польщі

У Польщі зазначили, що тема змін до закону, підписаного президентом Дудою, вимагає "особливої дискусії, особливого діалогу" з Україною.

Польща сподівається обговорити зміни до скандального закону про Інститут національної пам’яті на зустрічі віце-прем’єрів у лютому.

Про це в ефірі TVP Info повідомив голова канцелярії польського президента Кшиштоф Щерський, повідомляє "Європейська правда".

Щерський відзначив, що тема змін до закону, підписаного президентом Дудою, вимагає "особливої дискусії, особливого діалогу" з Україною.

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"Сьогодні я спілкувався з Києвом. Я знаю, що візит віце-прем'єр-міністра України пана Розенка та зустріч з віце-прем'єр-міністром Глінські з приводу історичних польсько-українських питань відбудеться", - повідомив Щерський.

"Сподіваюся, що ми матимемо змогу тут на місці підняти це питання з українською стороною", - додав він.

Візит віце-прем’єра Розенка до Польщі очікується у середині лютого.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів. Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку.

Закон серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів, а також штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Україна раніше закликала польського президента не підписувати ухвалені парламентом зміни.