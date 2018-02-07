Бажання політиків потрапити на сніданок з Трампом показує їх "колоніальний менталітет" – політолог

Політолог пояснив "колоніальним менталітетом" бажання українських політиків потрапити на Молитовний сніданок з Трампом.

Молитовний сніданок у Вашингтоні — це, в першу чергу, благодійний захід, який орієнтовано на збір коштів на якісь благі цілі.

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Про це розповів у коментарі "Главреду" політолог Петро Олещук.

На його думку, відвідування Молитовного сніданку — це виключно політичний туризм, і до речі, досить недешевий. Сам по собі факт участі того чи іншого політика у Молитовному сніданку не робить його ближче до керівництва США, упевнений експерт.

"Ці поїздки українські політики використовують, перш за все, в своїх власних цілях. Їх логіка приблизно така: для них головне — побачити нового керівника, йому догодити і завдяки цьому посилити свій політичний вплив. Це говорить про те, що у нас досі зберігається колоніальний менталітет, і у політичної еліти він проявляється найбільш повно", — підкреслив Олещук.

Він додав, що в цьому році в Вашингтон полетіла невелика українська делегація. На його думку, це пов'язано з тим, що політики починають розуміти, що ефективність участі у такого роду заходах — вельми обмежена.

Молитовний сніданок у Вашингтоні відбудеться в п'ятницю, 9 лютого. За даними ЗМІ, неофіційна сума внесків за участь у сніданку коливається від 10 тисяч до півмільйона доларів, а українські політики в минулому році, за словами джерел, жертвували по 10-25 тисяч доларів.