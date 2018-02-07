В МЗС заявили про узгодження з Угорщиною шляхів врегулювання мовного питання

З угорською стороною було домовлено про започаткування спільного прикордонного контролю та розвиток прикордонної інфраструктури.

У Міністерстві закордонних справ України заявили про узгодження з угорськими представниками шляхів врегулювання «мовного питання» в освітніх закладах Закарпаття.

Про це заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар повідомив у мікроблозі Twitter за результатами свого візиту до Закарпатської області.

«З обережним оптимізмом можна сказати, що тривалі переговори з угорською стороною завершилися узгодженням ключових позицій: про шляхи врегулювання «мовного питання», започаткування спільного прикордонного контролю, розвиток прикордонної інфраструктури. Крок по кроку до нормальності», - написав Боднар.

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Новим законом «Про освіту», який набув чинності 28 вересня 2017 року, в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська. Право осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної нацменшини поряд з державною мовою. Водночас мовні положення закону (ст. 7) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії. Згідно з висновком Венеціанської комісії, оприлюдненим 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати положення мовної статті.

Міністерство освіти і науки запропонувало три варіанти імплементації ст. 7 закону «Про освіту» щодо мови навчання в Україні, які будуть прописані в законі «Про загальну середню освіту». Відповідний законопроект буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні.