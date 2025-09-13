Google Pixel зараз є найбільш швидкозростаючим брендом у преміум-сегменті.

Аналітичне агентство Counterpoint Research поділилося квартальним дослідженням ринку смартфонів. За їхньою інформацією, продажі пристроїв Google зросли одразу на 105% у річному обчисленні. Це зробило Pixel найдинамічнішим брендом у преміум-сегменті (від $600).

Загалом ринок преміум-смартфонів додав близько 8%. Лідером, як і раніше, залишається Apple з часткою 62%. Samsung розташувалася на другому місці з 20%. Huawei утримує третю позицію завдяки сильним результатам у Китаї, а Xiaomi посіла четверте місце, додавши 55%.

Але саме 105-відсоткове зростання поставок Google стало головною сенсацією. Успіх сімейства Pixel 9, вихід на нові ринки й агресивний маркетинг дали змогу пошуковому гігантові подвоїти продажі та увійти в топ-5 брендів преміум-сегмента.

Відео дня

Експерти зазначають, що Google робить ставку не стільки на "залізо", скільки на позиціювання Pixel як "ШІ"-пристроїв із чистим Android та ексклюзивними інтелектуальними функціями. Це зміцнює довіру до бренду і виділяє його серед конкурентів.

Незважаючи на бурхливе зростання, частка Pixel поки далека від лідерів. Проте, Google вже посіла 4-е місце на ринку США і зміцнила позиції в Європі за рахунок складних моделей. Аналітики прогнозують, що розширення географії продажів може прискорити зростання бренду ще сильніше.

Нагадаємо, наприкінці серпня Google представила 4 нових смартфони Pixel 10. Усі моделі отримали найрозумніші камери в галузі, потужний чипсет із ШІ та сім років оновлень.

УНІАН розповідав, що іспанська поліція приділяє особливу увагу власникам Google Pixel. За їхніми спостереженнями, цими телефонами особливо часто користуються наркоторговці та члени банд.

Вас також можуть зацікавити новини: