У Генштабі запевнили, що ситуація у місті - під контролем ЗСУ.

Ситуація у місті Куп'янську та його околицях перебуває під контролем ЗСУ, водночас ворог робить спроби накопичуватися на північних околицях міста. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, відреагувавши на повідомлення аналітиків Deep State про те, що окупанти через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ.

"Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто", - йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що в районі міста декілька трубопроводів: три нитки з чотирьох уже пошкоджені та затоплені, а вихід з четвертої - під контролем Сил оборони.

"У місті проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста - пошуково-ударні дії. З початку операції, за два тижні, втрати противника склали 395 осіб, із них 288 - безповоротні", - розповіли у Генштабі і додали, що на підходах до Куп’янська, в районах населених пунктів Радьківка і Голубівка, наші воїни знешкодили загалом 265 росіян, а в районі самого міста - ще 128.

Крім того, зазначили у відомстві, особовий склад противника потрапляє в полон, поповнюючи обмінний фонд та даючи свідчення, що будуть використані проти окупантів.

Також ситуацію у місті та громаді прокоментував начальник МВА Андрій Канашевич. За його словами, "DeepState поспішає", а насправді "немає росіян у Куп'янську".

"Дійсно бої точаться на околицях, це сусідня громада, дуже близько до міста... Кожного дня ворог кидає все більше сил для того, щоб здійснити, напевно, їхню мрію - захопити місто Куп'янськ, тому що для них це дуже важливо. Під час окупації в 2022 році вони створили тут міфічну адміністрацію Харківської області, і їм дуже важливо повернутися. Але до цього моменту жодних успіхів щодо Куп'янська або території громади у них немає. Вся територія Куп'янської громади, в тому числі міста Куп'янська, перебуває під повним контролем ЗСУ", - сказав посадовець.

Водночас, повідомив він, ситуація дійсно критична в інфраструктурі: у місті немає світла, води, газу, і відновити їх неможливо через щільність обстрілів.

"Руйнування просто катастрофічні - понад 95% міста - зруйновано або пошкоджено. І що найголовніше - велика кількість людей ще залишаються у місті і на території громади. 1800 цивільних мешканців на території громади і 760 мешканців на правобережжі міста Куп'янськ", - додав Канашевич.

Ситуація у Куп'янську: що відомо

Як повідомляв УНІАН, напередодні український моніторинговий проєкт Deep State повідомив, що росіяни через газову трубу заходять у Куп'янськ. За словами аналітиків, росіяни збудували цілу логістичну артерію, завдяки чому, організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього роззосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці.

Раніше у DeepState прогнозували, що ситуація навколо Куп'янська ускладнюватиметься, бо противник наблизився впритул і активно промацує слабкі місця, які він уже в деякій мірі виявив, а розвивати успіхи росіяни беруться миттєво.

На думку ветерана російсько-української війни, колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, армія РФ так старається "віджати" Купʼянськ, бо це надзвичайно важливий для нех логістичний вузол. За його словами, якби окупантам вдалося його захопити, "вони б отримали зовсім інші можливості залізничної логістики у прифронтовій зоні - на всій лінії фронту Харківщини-Луганщини".

