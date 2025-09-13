Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на російські заяви про дрони, які порушили повітряний простір його країни. На своїй сторінці в соцмережі X він наголосив, що Москва намагається спотворити правду про цей інцидент.
Сікорський звернув увагу на те, що в Росії представляють одразу кілька версій подій, які не відповідають одна одній. Він натякнув, що не вірить у жодну з них.
"Російський уряд стверджує, що російські безпілотники помилково порушили повітряний простір Польщі, тоді як посол Росії в ООН заявляє про фізичну неможливість для російських безпілотників дістатися до Польщі. Якій російській брехні ми маємо вірити?" - написав глава МЗС Польщі.
Нагадаємо, що після атаки російських дронів по території Польщі прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков звинуватив Євросоюз і НАТО в тому, що вони нібито "щодня звинувачують Росію в провокаціях", хоча вони не надають бодай якоїсь аргументації. Проте Пєсков не став відповідати на запитання про російські безпілотники в Польщі, запропонувавши поставити його представникам Міноборони РФ.
У Польщі оголосили про старт операції НАТО "Східний страж"
Раніше Генеральний штаб Збройних сил Польщі повідомив про початок операції НАТО "Східний страж". Вона покликана посилити оборону східного флангу Альянсу.
У місто Міньск-Мазовецькі вже прибув французький транспортний літак A400, який доставив озброєння для винищувачів Rafale. Також інші країни-члени НАТО оголосили про розміщення сил і засобів у рамках "Східного стража".