Рада відкрилася: Литвин просить прибрати на трибуні

У ВР розпочалося пленарне засідання.

Після півторагодинного блокування роботи ВР лідери фракцій повернулися до сесійної зали з консультацій, що відбувалися у голови ВР.

Безпосередньо у сесійній залі лідери фракцій провели короткотермінові засідання своїх політичних сил.

Об 11.30, після того, як було знято блокування, до сесійної зали увійшли керівники парламенту – Володимир ЛИТВИН, Олександр ЛАВРИНОВИЧ та Микола ТОМЕНКО. Голова Верховної Ради попросив прибрати трибуну, де залишилися розкиданими газети.

В сесійній залі зареєструвалися 442 народних депутата.