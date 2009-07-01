Рада відкрилася: Литвин просить прибрати на трибуні
11:30, 01 липня 2009Політика
2401 0
Зареєстувалися 442 народних депутати
У ВР розпочалося пленарне засідання.
Після півторагодинного блокування роботи ВР лідери фракцій повернулися до сесійної зали з консультацій, що відбувалися у голови ВР.
Безпосередньо у сесійній залі лідери фракцій провели короткотермінові засідання своїх політичних сил.
Об 11.30, після того, як було знято блокування, до сесійної зали увійшли керівники парламенту – Володимир ЛИТВИН, Олександр ЛАВРИНОВИЧ та Микола ТОМЕНКО. Голова Верховної Ради попросив прибрати трибуну, де залишилися розкиданими газети.
В сесійній залі зареєструвалися 442 народних депутата.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter