Клімкін прокоментував підписання Дудою скандального "антибандерівського" закону

Клімкін звернув увагу Польщі на те, що історична правда не встановлюється законами і вона не має національних меж.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін нагадав Польщі, що історична правда не встановлюється законами, які передбачають заборону ідеології українських націоналістів. Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у "Твіттері".

Читайте такожУ Дуди пообіцяли роз’яснити Україні скандальний закон на зустрічі в Польщі"Я завжди говоритиму правду. Шанувати тих, хто на це заслужив. Засуджувати тих, хто себе зганьбив. Байдуже - своїх чи чужих. Байдуже - у Варшаві, Києві чи іншому місці", - наголосив Клімкін.

"Історична правда не має національних меж і не встановлюється законами. Вона або є, або її треба шукати. І в тому, і в іншому випадку законодавчі акти не допоможуть", - заявив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон та передав його на вивчення до Конституційного суду Польщі.

У МЗС Польщі роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що ідея польських парламентарів визнати українську націю "злочинною", що відображено у законі про Інститут національної пам’яті, веде в нікуди та провокує реакцію у відповідь.

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам'яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів.

У МЗС Польщі наголосили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост», а також боротьба з «применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину».

Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада ухвалила заяву в якій, серед іншого, закликала президента Польщі спільно з Сеймом і Сенатом повернути в українсько-польські відносини зваженість та доброзичливість.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю сподіваються, що польська влада внесе зміни до закону про Інститут національної пам'яті.