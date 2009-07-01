Регіонали знову взяли в облогу парламентську трибуну

Фракція Партії регіонів знову заблокувала президію і трибуну Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося одразу після того, як голова ВР Володимир ЛИТВИН оголосив півгодинну перерву для проведення погоджувальної ради з кадрових питань. Депутати від фракції Партії регіонів підперли стільцями обидва входи до президії ВР, заблокували трибуну парламенту і зайняли місця в ложі уряду. Наразі невідомо, з яких причин знову відбувається блокування.