Ложкін і Порошенко отримали від Курченка мільйони "брудних" доларів за медіахолдинг UMH - Al Jazeera

Al Jazeera стверджує, що має у своєму розпорядженні документ, який показує, що Курченко розрахувався за купівлю UMH коштами, що були забезпечені вкраденими активами.

Президент України Петро Порошенко вивів Бориса Ложкіна з Національної інвестиційної ради через кілька годин після того, як журналісти телеканалу Al Jazeera звернулися до них за коментарем стосовно продажу медіа-холдингу UMH бізнесмену Сергію Курченку в 2013 році.

Про це повідомляється у статті на сайті Al Jazeera.

Журналісти телеканалу стверджують, що Порошенко та Ложкін під час продажу UMH отримали десятки мільйонів доларів "брудних грошей" від олігарха Сергія Курченка, який відігравав ключову роль у злочинній схемі режиму Віктора Януковича.

Австрійські правоохоронці розслідували транзакцію на суму 130 мільйонів доларів, яка, за даними слідства, була частиною угоди по відмиванню грошей. Пізніше вони закрили справу, заявивши, що не отримали жодних доказів того, що "гроші були брудними", частково через те, що не отримали жодної інформації від своїх українських колег.

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Але журналісти Al Jazeera стверджують, що мають у своєму розпорядженні документ, який показує, що Курченко розрахувався за купівлю UMH коштами, що були отримані з позики, забезпеченої вкраденими активами.

Журналісти стверджують, що позику забезпечив Курченко.

"Курченко виставив $50 млн як заставу за цим кредитом. Однак раніше засекречене рішення українського суду (про спецконфіскацію "грошей Януковича", - ред.), оприлюднений Al Jazeera у січні, показав, що гроші були проведені через три кіпрських компанії, які були частиною величезної "злочинної організації", причетної до відмивання 1,5 млрд доларів колишнім урядом Януковича", - пишуть журналісти видання.

Це означає, пише Al Jazeera, що майже третина грошей, які Ложкін і його інвестори отримали від продажу UMH, мали незаконне походження.

"Не можна припустити, що продавці знали про сумнівну заставу кредиту, зроблену Курченком, але існують питання про те, чи було тоді проведено належну перевірку", - йдеться у розслідуванні.

У розслідуванні також зазначається, що за твердженнями Порошенка, він продав свої 3% у частці медіахолдингу за кілька місяців до операції з його продажу Курченку. Але, за даними Al Jazeera, у день продажу UMH він все ще володів акціями холдингу через свою компанію на Британських Віргінських островах.

"Таким чином, продаж акцій мав принести Порошенку 15 мільйонів доларів, що дозволило йому потроїти свої початкові інвестиції", - пише Al Jazeera.

Речник Порошенка у коментарі Al Jazeera заявив, що Порошенко не володів прямо чи опосередковано часткою UMH на момент продажу, тож не отримував ніяких коштів від угоди.

Прокурори Австрії та України відмовилися від коментарів щодо цього питання. Al Jazeera чекає на коментар Ложкіна.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого президент України Петро Порошенко вивів зі складу Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна і призначив тимчасово виконуючим обов'язки секретаря Ради заступника глави Адміністрації президента Дмитра Шимківа.