НАТО ще не виробило політику щодо окупованого Криму - голова місії України при Альянсі
Глава місії України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Північноатлантичний альянс ще не сформував свою політику щодо Криму.
Читайте такожВведення миротворців на Донбас блокує Росія - голова місії України при НАТО "Коли стало зрозуміло, що агресивність Росії зростає, зокрема, на південному напрямку, в Криму, це як раз була відповідь НАТО - найбільше висунення сил на схід і організація перебування натівських військ на півдні регіону", - зазначив він у коментарі радіо Свобода.
"Питання Криму - безумовно стоїть, і воно до цих пір вивчається, але, в принципі, НАТО ще не підійшло до цього з такою інтенсивністю, з таким розумінням деталей і з виробленням конкретної політики, як це відбувається на сході, де у Балтії було розгорнуто чотири бойових групи з участю усіх союзників", - розповів Пристайко.
На його думку, частково це пояснюється тим, що "на півдні знаходиться друга за чисельністю армія НАТО - турецька, яка є досить ефективним стримуючим фактором для Росії в регіоні".
У той же час, за його словами, НАТО розуміє, що південний напрямок потребує укріплення, і можливо, там відбудеться додаткове розгортання сил, але "як це буде і коли це буде, залежатиме від Росії".