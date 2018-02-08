Екс-заступник голови ДПСУ відтворив хронологію вторгнення військ РФ до Криму

На засіданні суду у справі про держзраду Віктора Януковича колишній перший заступник голови Державної прикордонної служби України Павло Шишолін розповів, як росіяни в Криму захоплювали прикордонні об'єкти.

З 26 лютого 2014 року українські прикордонники у Криму не могли отримати допомогу від республіканських управлінь СБУ та МВС, бо їхні співробітники перейшли на бік ворога.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-перший заступник голови Держприкордонслужби Павло Шишолін як свідок повідомив на засіданні Оболонського районного суду Києва з розгляду кримінального провадження про вчинення державної зради екс-президентом Віктором Януковичем.

Читайте такожОстаточне рішення здати Крим та вивести українські війська прийняли Пашинський та Полторак - свідок у справі Януковича

За словами Шишоліна, від керівництва Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби та з інших джерел він отримав інформацію, що, починаючи з 20 лютого, почалося ускладнення загальної ситуації у Криму, про створення так званих "загонів самооборони", про захоплення ВР АРК, військових об'єктів Збройних сил України, адміністративних будівель.

Шишолін повідомив, що перший факт порушення держкордону російськими військами зафіксовано 28 лютого. Тоді пост технічного спостереження в аеропорту «Бельбек» зафіксував приземлення 10 гелікоптерів, про три з яких російська сторона заявила, а про 7 - ні, порушивши угоду про базування Чорноморського флоту РФ у Криму.

Друге масове порушення повітряного кордону відбулося 4 березня, коли 8 російських літаків без огляду прикордонниками приземлилися у Криму.

За словами Шишоліна, 6 березня 100 російських військовослужбовців разом з цивільними прибули на паромну переправу «Крим – Кубань», з ними прибули 10 КамАЗів із військовими у чорній формі. Також 8 березня кораблі ЧФ РФ доставили у Севастополь 17 КамАЗів.

Крім того, за словами Шишоліна, 6-8 березня у Криму прикордонники зафіксували ще декілька перельотів гелікоптерів без узгодження з українською стороною.

Також Шишолін повідомив про захоплення українських прикордонних об’єктів.

За його словами, 28 лютого 30 військових і цивільних прийшли до севастопольських прикордонників і запропонували перейти на сторону Росії, а також залякували прикордонників цього загону. Разом з тим 1 березня більш як 100 осіб знову спробували захопити Севастопольський прикордонний загін і заблокували його приміщення.

3 березня, за словами Шишоліна, так звані «зелені чоловічки» заблокували Сімферопольський прикордонний загін.

Він підкреслив, що всі ці «зелені чоловічки» прибули з військових частин ЧФ РФ.

6 березня російські військові напали на мобільну прикордонну заставу "Масандра". Керівник загону стріляв у повітря, й нападники відступили.

8 березня, за словами Шишоліна, окупанти вже спробували заблокувати усі прикордонні застави. Станом на 12 березня всі вони вже були захоплені.

Шишолін додав, що кораблі, катери, зброю і секретні документи прикордонників 2 березня вдалося вивезти в Одесу та Бердянськ.

Відповідаючи на запитання адвокатів Януковича, чому прикордонники не попросили допомоги в республіканських управлінь МВС та СБУ, коли їх почали блокувати і захоплювати, Шишолін сказав, що "26 лютого вже не було до кого звертатися у Криму, оскільки СБУ та МВС перешли на сторону Росії".

Крім того, як заявив Шишолін, він знав, що Янукович з Донецька збирався летіти до Росії, й повідомив про це виконувачу обов’язків президента України Олександру Турчинову. При цьому він додав, що не отримував жодних вказівок від Турчинова і на той час прем’єр-міністра Арсенія Яценюка щодо Януковича.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.