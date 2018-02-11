У МЗС відповіли на заяву Лаврова про "злам" Мінських угод

Беца наголосила, що "злам" Мінських домовленостей - це триваюче невиконання Росією своїх зобов'язань.

Речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца прокоментувала заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу стане "кроком зі зламу" Мінських угод.

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Відповідний коментар речника МЗС України оприлюднено у мікроблозі Twitter.

"Злам" Мінських домовленостей - це триваюче невиконання РФ, їх стороною, своїх зобов'язань і продовження агресії", - написала Беца.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лавров в інтерв'ю телеканалу "Россия-1" заявив, що українська влада робить "колосальну помилку" ухваленням закону про реінтеграцію.

"Мінські домовленості ніхто не відміняв. Я вважаю, що той, хто зробить перший крок зі зламу Мінських домовленостей, зробить колосальну помилку. Власне кажучи, київська влада знаходяться в одному кроці від цієї помилки, якщо вона остаточно ухвалить закон про реінтеграцію, який зараз пройшов друге читання. Подивимося", - додав він.

Довідка. 18 січня Верховна Рада прийняла закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях" (№ 7163). Законом тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ встановили і здійснюють спільний ефективний контроль. Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права і незаконними.

Документом покладається на Російську Федерацію відповідальність за моральний і матеріальний збиток, заподіяний державі Україна, органам державної влади і органам місцевого самоврядування, фізичним і юридичним особам. Відповідно до закону, початок і завершення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях визначаються окремими рішеннями президента України.