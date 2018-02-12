Порошенко: на Донбасі склалася катастрофічна гуманітарна ситуація, рівень життя на жахливо низькому рівні

При цьому, за словами президента, Росія унеможливлює гуманітарні поставки з України, з Австрії або з міжнародних організацій на окуповані нею території.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на Донбасі склалася катастрофічна гуманітарна ситуація, рівень життя на жахливо низькому рівні.

Про це він заявив у інтерв’ю австрійському виданню Profil.

Порошенко підкреслює, що ситуація на Донбасі не є конфліктом на сході України, а є результатом агресії Росії: «Це не конфлікт у Східній Україні! Ми в Україні не маємо конфлікту. Ми потерпаємо від агресії. І саме це і затверджує закон (про деокупацію – УНІАН). Хто агресор? Російська Федерація! Чого ми очікуємо від Росії? Дуже просто: заберіть свої війська, свої танки, свою артилерію, свої ракетні установки назад до себе в Росію. І території одразу ж будуть реінтегровані в Україну».

При цьому президент наполягає на досягненні миру на Донбасі виключно політичними та дипломатичним інструментами.

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«Я – президент миру. Моє президентство базується на досягненні припинення вогню. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб знову принести мир до своєї країни. Я пишаюся тим, що більше 70 відсотків українців бажають мирного вирішення, а не агресії у відповідь», - заявив президент

«Взагалі існує Росія, контрольовані Росією маріонеткові уряди та Україна. Жодних сепаратистів. Ця територія не є територією сепаратистів», - додав він.

«Це окупована територія, де, окрім всього іншого, склалася катастрофічна гуманітарна ситуація. Рівень життя людей там на жахливо низькому рівні», - підкреслив Порошенко.

За його словами Росія унеможливлює гуманітарні поставки з України, з Австрії або з міжнародних організацій – наприклад, з ООН на окуповані нею території.

«Москва не дозволяє цим людям отримувати допомогу», - підкреслив глава держави.