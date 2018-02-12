Порошенко: на Донбасі склалася катастрофічна гуманітарна ситуація, рівень життя на жахливо низькому рівні
Президент України Петро Порошенко заявляє, що на Донбасі склалася катастрофічна гуманітарна ситуація, рівень життя на жахливо низькому рівні.
Про це він заявив у інтерв’ю австрійському виданню Profil.
Порошенко підкреслює, що ситуація на Донбасі не є конфліктом на сході України, а є результатом агресії Росії: «Це не конфлікт у Східній Україні! Ми в Україні не маємо конфлікту. Ми потерпаємо від агресії. І саме це і затверджує закон (про деокупацію – УНІАН). Хто агресор? Російська Федерація! Чого ми очікуємо від Росії? Дуже просто: заберіть свої війська, свої танки, свою артилерію, свої ракетні установки назад до себе в Росію. І території одразу ж будуть реінтегровані в Україну».
При цьому президент наполягає на досягненні миру на Донбасі виключно політичними та дипломатичним інструментами.
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«Я – президент миру. Моє президентство базується на досягненні припинення вогню. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб знову принести мир до своєї країни. Я пишаюся тим, що більше 70 відсотків українців бажають мирного вирішення, а не агресії у відповідь», - заявив президент
«Взагалі існує Росія, контрольовані Росією маріонеткові уряди та Україна. Жодних сепаратистів. Ця територія не є територією сепаратистів», - додав він.
«Це окупована територія, де, окрім всього іншого, склалася катастрофічна гуманітарна ситуація. Рівень життя людей там на жахливо низькому рівні», - підкреслив Порошенко.
За його словами Росія унеможливлює гуманітарні поставки з України, з Австрії або з міжнародних організацій – наприклад, з ООН на окуповані нею території.
«Москва не дозволяє цим людям отримувати допомогу», - підкреслив глава держави.